Att Ivo nu går in och stänger de båda HVB-hemmen i Borås visar att det även i dagens hopplösa läge finns en chans för staten att ingripa mot oseriösa aktörer. Men dessvärre räcker det inte enbart att agera mot dem. Allra helst borde det vara omöjligt för oseriösa aktörer att ens komma på tanken att ge sig in i verksamheter som i huvudsak syftar till att hindra ungdomar från att falla djupare in i kriminalitet och missbruk.