Barn hamnar i en onödig uppförsbacke inför hösten när läsningen avtar under sommarlovet. Foto: Hasse Holmberg/TT

Barn behöver läsa mer, framför allt på fritiden. Men mycket tyder på att svenska barn läser mindre. Flera rapporter, däribland en från Statens medieråd (2021), pekar på detta. Bland 17- och 18-åringar är det till exempel bara åtta procent som läser varje dag , vilket kan jämföras med 23 procent 2012. Men barn läser även mindre under sommarlovet, vilket märks när de återvänder till skolbänken efter sommarledigheten.

Under sommaren backar elevers läsförmåga till följd av utebliven läsning under lovet. Något som man behöver ta igen under hösten igen. Särskilt yngre barn hämmas eftersom det är extra viktigt att hålla igång läsningen när man precis har lärt sig att läsa. Det säger Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, i ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon.