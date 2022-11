Den tyska regeringen under Olaf Scholz har vacklat mellan en hård och en mjuk linje i förhållande till den ryska aggressionen. Det är inte konstigt när båda de statsbärande partierna, kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD, har Rysslandsvänlig politik i sitt dna.

Både Merkel och Schröder följde sina partiers traditioner i förhållandet till Moskva. Avspänning var Västtysklands linje under kalla kriget, oavsett regering. Konrad Adenauer, CDU, reste till Sovjet och fick hem de sista krigsfångarna. Willy Brandt, SPD, slog in på den avspänningspolitik som under 1970-talet alltmer fick formen av industri- och handelsrelationer. Helmut Kohl, CDU, besökte Gorbatjov i dennes sommarstuga.