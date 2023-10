Terrorn är svåra att ta in. Ändå måste vi göra det just det.

Med tiden lär det klarna vem eller vilka som har varit inblandade. Under tiden kan den demokratiska delen av omvärlden på olika sätt engagera sig för att minska lidande och bidra till en fredlig tvåstatslösning. Ett sätt är att se till att människor – oavsett var de bor och vilken nationalitet de tillhör – får leva i säkerhet och under drägliga villkor. Därför är det inte lämpligt att brådskande dra in biståndet till det palestinska folket. Röster för att strypa biståndet har lyfts av bland andra Liberalerna. Reaktionen är visserligen förståelig så länge den palestinska myndigheten inte tar avstånd från Hamas attack. Och det finns all anledning att försöka säkerställa att inga pengar går till terrorverksamhet. Det är därför klokt av EU att se över biståndet men fortsätta att betala ut det humanitära stödet, en inställning som den svenska M-ledda regeringen verkar dela även om regeringspartiet L tycker annorlunda.