Den urspårade situationen har fått president Emmanuel Macron att kalla sina ministrar till krismöte och att be föräldrar hålla sina barn hemma. Även den dödade pojkens mormor manade häromdagen till lugn . Hon konstaterade helt korrekt att ”bilar, skolor och bussar har ju inte gjort något” och hon vill inte att Nahels död ska användas som en ursäkt för att ta till våld.

En förklaring till, men naturligtvis inte en ursäkt för, demonstranternas raseri är det polisvåld som av både privatpersoner och studier har beskrivits som överdrivet . Den franska polisen är känd för att driva en hårdare linje än i många andra europeiska länder. Det betyder inte att poliskåren per automatik har begått ett misstag så fort någon skadas vid en kontroll eller ett gripande, men det går samtidigt inte att bortse från att förra veckans dödsskjutning bara var en i raden. Förra året sköts 13 personer ihjäl vid poliskontroller i landet, vilket är ett den högsta siffran hittills.

Under natten till måndagen hade oroligheterna avtagit något. Om det berodde på mormoderns vädjan eller att det hade gått närmare en vecka sedan protesterna bröt ut är svårt att säga. Klart är dock att de många minderåriga demonstranterna – snittåldern sägs vara 17 år, och även så unga barn som 13-åringar har ertappats – inte har stoppats av sina föräldrar.

Under ett seminarium i Visby under Almedalsveckan deltog hon i ett panelsamtal om hur utrikes födda föräldrar som är mer eller mindre nya i Sverige på ett bättre sätt skulle kunna vägledas in i det svenska samhället. En del av problemet är enligt henne, och även enligt övriga paneldeltagare, att många föräldrar är rädda för att socialtjänsten ska omhänderta barnen om konflikter uppstår. ”Föräldrarna tror att de inte får sätta gränser för sina barn” sade hon.