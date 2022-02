Vi hoppades in i det längsta att vi hade fel, men så inleddes under natten till torsdagen den fullskaliga, militära attack på Ukraina som omvärlden hade befarat. Eller åtminstone den demokratiska delen av omvärlden. Det är i detta läge därför oerhört viktigt att Nato, EU och USA håller fast vid den enighet som har växt sig starkare under de veckor och månader som Ryssland successivt har eskalerat sina aggressioner mot den självständiga staten Ukraina.