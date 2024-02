Lina Nordquist (L), Christian Carlsson (KD), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och Linda Lindberg (SD) under måndagens pressträff om framtidens statliga barn- och ungdomsvård och reformeringen av Sis.

Lina Nordquist (L), Christian Carlsson (KD), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och Linda Lindberg (SD) under måndagens pressträff om framtidens statliga barn- och ungdomsvård och reformeringen av Sis. Foto: Samuel Steén/TT

Det är en rimlig förändring, och på måndagen kom ytterligare ett steg i samma riktning: Regeringen vill lägga ner myndigheten Statens institutionsstyrelse, Sis, som driver den slutna ungdomsvården. Anledningen är att den så kallade vården helt enkelt har misslyckats. Det har länge larmats om att unga personer – för det mesta placerade på Sis-hemmen enligt LVU, lagen om vård av unga – kan beställa droger, planera grova brott, lära upp blivande gängmedlemmar och ägna sig åt sådant som misshandel, rån och utpressning under sin inlåsta tid.

Dessutom är det inga större svårigheter att rymma från hemmen. Så sent som för drygt en vecka sedan rymde en man i 20-årsåldern från ett Sis-hem utanför Uppsala. Han uppges ha gängkoppling, och skulle knappast ha kunnat hoppa in i en väntande bil utan tillgång till sin mobil på institutionen. Det är en gåta varför dessa kriminella får använda mobiler under behandlingstiden, men det var åtminstone välkommet att regeringen kort efter nämnda fritagning kom med ett lagförslag som gör det möjligt att begränsa mobilanvändningen.