I modern tid har flera asiatiska ledare gömt sig bakom begreppet ”asiatiska värderingar”. Asien är speciellt, därför kan man inte förvänta sig att västerlandets krav på respekt för mänskliga rättigheter skall gälla deras samhällen fullt ut, resonerade de. Även i den internationella handeln krävde de att väst måste förstå de speciella omständigheter och den byråkrati som råder i Asien. Efter flera år av besvärliga japansk-amerikanska handelsrelationer publicerade 1992 den japanska politikern Ishihara Shintaro en bok som hette The Japan that can say no. Några år senare fick han sällskap av Malaysias förre premiärminister Mahathir Mohamad i en bok på ett liknande tema, The Voice of Asia. De asiatiska värderingarna krävde att undantag gjordes för länderna i öst, menade de.