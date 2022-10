På 70-talet talades det ofta om ”den brittiska sjukan” – inget fungerade, samhället stod still på grund av strejker, folk frös i hemmen under vintern och industrin tvingades införa tredagarsvecka när elproduktionen drabbades. Förtroendet för politikerna rasade. Dagens situation påminner om den som rådde under ”missnöjets vinter” 1978 och som knäckte Labourpartiet som politisk kraft för de kommande två decennierna.