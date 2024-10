570 000 kronor. Så mycket tvingas IF Elfsborg böta för pyroteknik på läktaren under matchen mot Roma. Det beskedet kom under torsdagen. Fortsätter det förekomma pyroteknik på hemmaläktaren på Uefa-matcher de kommande två åren kan det europeiska fotbollsförbundet Uefa beordra stängning av Elfsborgsläktaren. Det om något skulle döda stämningen på fotbollsläktaren – betydligt mer än om folk bara slutade bränna bengaler under fotbollsmatcher.