Valrörelsen 2018 var olidlig på många sätt. Bara några månader senare, i det som sedan visade sig vara den längsta regeringsbildningen någonsin, var flera partier tvungna att acceptera de parlamentariska förutsättningarna och därmed göra avsteg från sina tidigare utfästelser under bland annat valrörelsen.

För även om S försöker försäkra väljarna om att partiet inte kommer att återinföra fastighetsskatten kan det mycket väl vara något som till exempel Vänsterpartiet ställer krav på senare under mandatperioden. När politik i allt högre grad avgörs under mandatperioderna snarare än på valdagen förutsätter det mer informerade väljare. För att veta vad en röst på exempelvis Socialdemokraterna innebär behöver man ha en aning om var V och C står i olika frågor, och så vidare.