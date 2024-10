Om förslagen blir verklighet blir det alltså lättare för personal på Sis-hem, Statens institutionsstyrelses behandlingshem, att hålla koll på ungdomarna. Det blir inte lika lätt att smuggla in narkotika eller farliga föremål som kan användas i våldsamma situationer, något som innebär ökad trygghet både för personalen och för ungdomarna på Sis-hemmen.

Planen är visserligen att Sis ska läggas ner och omvandlas till en ny myndighet som ska rikta in sig på vård och behandling, detta eftersom tanken är att grova brottslingar ska sitta i ungdomsfängelser. Men med tanke på att unga som döms till sluten ungdomsvård kommer att finnas inom dagens Sis-verksamhet de närmaste fem, sex åren behövs de åtgärder som nu presenteras. Dessa kan sedan tillämpas även på den nya myndigheten.

Förutom ökade befogenheter för visitationer, inpasseringskontroller via exempelvis larmbågar och möjlighet att låsa in ungdomar under några timmar vid hotfulla situationer som upplopp på hemmet, föreslås fotboja för unga.