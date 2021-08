Under söndagskvällen läste jag en kvällstidningsartikel om ännu en dödlig skjutning. Denna gång i Luleå där en kvinna i 25-årsåldern dödades. Jag fastnade för ordet ”krig” som reportern använde för att beskriva en pågående konflikt mellan olika gängkonstellationer. Krig är i min värld laglöshet, flykt och död. Något jag associerar med dysfunktionella stater som ligger i sina egna ruiner, men i Sverige används det tydligen numera för att beskriva konflikter i kriminella miljöer.

Det faktum att det används oreflekterat vid medierapportering säger något om vidden av problemet. Polisen har visserligen inte publicerat färska siffror över antalet skjutningar under juli månad, och att göra en egen sammanställning hade varit svårt eftersom skjutningarna varit så många. Men under den gångna månaden har de omfattande problem som Sverige har med otrygghet och brottslighet gjort sig påminda. Bara under den andra helgen i juli, mellan 9 och 11 juli närmare bestämt, ägde åtta skjutningar rum runt om i landet.