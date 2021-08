Anela Murguz: Dags för unga att ta sitt ansvar för pandemin

Det kan därför vid en första anblick verka tröstande. Men det har också varit ett problem under sommaren. Folkhälsomyndigheten bedömer inte längre smittspridningen i landet som låg, och i hela landet – förutom en handfull regioner – syns en tydlig uppgång; mellan vecka 29 och 30 ökade antalet fall med 30 procent. Regeringen föreslog därför under torsdagen att förlänga covid 19-lagen och serveringslagen till januari 2022 och varnade samtidigt för att risken för klusterutbrott bland ovaccinerade är stor i höst.

Det finns en grupp som är särskilt drivande i den ökade smittspridningen, och det är de unga som ännu inte vaccinerat sig. Och de är många. 76 procent av alla bekräftade fall under vecka 30 gällde personer under 40 år. Därtill finns det en koppling till utlandsresor som under samma vecka stod för 17 procent av fallen. Därav är det av största vikt att denna grupp så snart som möjligt vaccinerar sig. Det är således bra att det återigen finns en tydlig efterfrågan på vaccintider och att det främst är personer under 45 år som bokar de lediga tiderna.