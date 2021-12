Häromdagen när jag skulle handla mat gick svängde jag in i en klädbutik och fyndade två tröjor. Sen var det ingenting mer med det förrän jag morgonen därpå fick ett mejl från butiken som tackade för mitt besök och ville ha en återkoppling om hur jag upplevde besöket.

Det är också här som utvärderingssamhället kommer in. För det är precis detta Bouvin ringar in när hon i sin krönika senare skriver om hur hon som nyförlöst blev ombedd att utvärdera sin förlossning. Som hon också är inne på blir det minst sagt knepigt att utvärdera en förlossning med all den smärta det innebär, men också den kärlek och tacksamhet som infinner sig. Dessutom med vetskapen om att personalen som tar hand om en gör det utifrån de förutsättningar som politikerna kommit överens om, och som kanske inte alltid är optimala sett till verkligheten.