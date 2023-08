Senatens minoritetsledare Mitch McConnell (mitten) fick ledas bort efter att ha tystnat mitt i en mening under en presskonferens förra veckan.

Senatens minoritetsledare Mitch McConnell (mitten) fick ledas bort efter att ha tystnat mitt i en mening under en presskonferens förra veckan. Foto: J. Scott Applewhite

I våras dog Barbro Westerholm (L) vid en ålder av 89 år. Westerholm var den mångåriga riksdagsledamoten med en bakgrund som läkare och den första kvinnliga ordföranden för Socialstyrelsen. Under sina år på Socialstyrelsen väcktes hennes engagemang för homosexuellas rättigheter och rätten till abort, och som liberal politiker förknippades hon med kampen för mänskliga rättigheter. Så småningom kom hon även att uppmärksamma problemen med ålderism, det vill säga diskriminering av personer enbart på grund av deras ålder.

Tänk så mycket gott den som lever och har hälsan länge hinner uträtta under en livstid, i synnerhet om hon fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen.

Men de som har slitit ut sin kropp under ett fysiskt ansträngande yrkesliv, hur ska det gå för dem? Den frågan måste politiken ta tag i. Det vore naturligtvis orimligt att kräva av en 68-årig undersköterska eller snickare att hon eller han ska lyfta patienter eller krypa runt på byggen på artrosvärkande knän, men svaret måste inte vara antingen samma jobb eller pension. En lösning kan vara att övergå till arbetsuppgifter som innebär mindre fysisk belastning, kanske i en helt annan bransch. Så som arbetsmarknaden utvecklas kan ingen längre räkna med att få ägna sig åt exakt samma sysslor under hela yrkeslivet. Vi måste alla, oavsett ålder, vara beredda på att vidareutbilda oss längs vägen.

Denna delikata situation tycks nu USA:s kongress stå inför. Häromveckan tystnade plötsligt Republikanernas ledare i senaten, Mitch McConnell, mitt i en mening under en pressträff. Under 20 sekunder stirrar han rakt ut i luften innan han leds bort av en medarbetare. En tänkbar förklaring som lyfts är att den 81-årige senatorn under våren drabbades av hjärnskakning efter att han ramlat.