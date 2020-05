Yung Lean på känslig mark

”Tungt men samtidigt flyktigt” beskriver Karin Grönroos rapparens nya album.

Yung Lean Album: Starz Bolag: Year0001 Genre: Hiphop

”Starz” är Yung Leans sjunde album i ordningen sedan fullängdsdebuten ”Unknown memory” från 2014. Vid det här laget är Stockholmsartisten ett välkänt namn även internationellt, med samarbeten som Frank Ocean och nu även Ariel Pink. Detta trots, eller kanske tack vare, en ständig ovilja att följa hiphop-genrens inarbetade former.

Liksom tidigare hörs här ett särpräglat, mystiskt sound. Tungt men samtidigt flyktigt, som en envis dimma där de morrande, släpande beatsen, tydliga melodierna och Jonatan Leandoer Håstads avslappnade röst tryggt leder lyssnaren framåt. Som tydligast blir känsligheten i singeln ”Boylife in EU”, ”Dance in the dark”, den albumbetitlade ”Starz”, och avslutande ”Put me in a spell”.