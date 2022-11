Wiktoria återvänder till Melodifestivalen – med en låt om ishockeypojkvännen

Nästan fyra år har gått sedan Wiktoria Johansson från Brämhult sist tävlade i Melodifestivalen. Då var hjärtesorg i fokus. Nu är det tvärtom när hon återvänder till tävlingen med låten ”All My Life (Where Have You Been)”.