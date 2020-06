"We got this"-skaparen sågar Palmebeskedet

Foto: Peter Cederling/SVT

Schiaffino Musarra, skapare av och huvudrollsinnehavare i den fiktiva humorserien "We got this" om Palmemordet, är kritisk till åklagare Krister Peterssons beslut att lägga ned mordutredningen och peka ut Stig Engström som mördare.

Musarra skriver i ett inlägg i en Facebookgrupp om mordet att nedläggningen av utredningen är "katastrofal", och att hans tv-serie både är "mer underhållande än den löjliga powerpointpresentationen, och dessutom betydligt mer sannolik än att hävda att Stig Engström är mördaren".

"We got this" handlar om en svensk-amerikan som försöker lösa Palmemordet för att få del av belöningen på 50 miljoner kronor till den som kommer med ett avgörande tips. Serien skildrar mordet och utredningen, men även den subkultur som uppstått kring händelsen och privatpersoners jakt på en lösning av mordgåtan.

Statsminister Olof Palme mördades den 28 februari 1986. Den 10 juni lades utredningen ned efter mer än 34 år. Ingen har dömts för mordet.