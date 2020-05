Way out west ställer in och Liseberg stoppar konserter

Foto: Adam Ihse/TT

Way Out West ställer in, rapporterar Dagens Nyheter. I stället siktar Göteborgsfestivalen på en ny upplaga 2021. Samtidigt meddelar Liseberg att alla sommarens konserter stoppas.

– Det är en tudelad känsla. Å ena sidan känns det skönt att äntligen kunna ta ett beslut. Å andra sidan är det så klart jättetrist, Way Out West är ju vårt flaggskepp, säger Ola Broquist, arrangör på Luger, till tidningen.

I år hade festivalen bokat artister som Robyn, The Strokes och Bon Iver. I ett pressmeddelande uppger arrangören att de inom kort kommer de att släppa de första bokningarna till 2021 års upplaga, som både kommer att bestå av artister från 2020 års bokningar och nya akter.

Ola Broqust berättar för DN att de ekonomiska konsekvenserna av att ställa in festivalen blir stora.

– Det är ett väldigt tufft år för oss. Inte bara för Way Out West, utan för hela Luger. Vi kommer inte att gå omkull, men de ekonomiska effekterna kommer att märkas under många år framöver, säger han.

Årets festivalbiljetter kommer att gälla för nästa år, men biljettköparna får även möjlighet till återbetalning.

Nöjesparken Liseberg ställer in samtliga konserter i sommar medan Gröna Lund i stället skjuter fram sina ytterligare en månad. Även Furuviksparken i Skutskär bokar om.

Artister som Tom Jones och Einstürzende Neubauten hade redan meddelat att de inte kommer och Liseberg, som först ställde in alla spelningar fram till midsommar, avbokar nu hela sommarens konsertprogram.

"Det känns vansinnigt trist, men under de rådande omständigheterna tror vi det är rätt beslut. Vi får göra comeback med ett otroligt starkt scenprogram sommaren 2021 i stället", säger Per Alexanderson, underhållningschef på Liseberg i ett pressmeddelande.

Liseberg vet ännu inte när själva nöjesparken kan öppnas i sommar. Även Gröna Lunds öppning är framflyttad tills vidare. Där har ledningen beslutat att det inte ska bli några konserter heller i juli. I stället jobbar man för att så många som möjligt ska kunna bli av i augusti. Det gäller Disturbed, Faith No More, John Legend, Gwen Stefani, Ace Frehley och Pixies.

Även Furuviksparken försöker flytta fram sina konserter med Lars Winnerbäck och Ace Frehley till augusti.