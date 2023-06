Way Out West förhandsvisar höstens serier

William Spetz har skrivit manus och spelar i Netflix-serien "Tore" som har premiär i höst. Det första avsnittet av serien förhandsvisas under festivalen Way Out West i Göteborg. Arkivbild.

William Spetz har skrivit manus och spelar i Netflix-serien "Tore" som har premiär i höst. Det första avsnittet av serien förhandsvisas under festivalen Way Out West i Göteborg. Arkivbild. Foto: Magnus Andersson/TT

Under festivalen Way Out West kommer tv-serier och filmer visas på biograferna Hagabion och Capitol, enligt ett pressmeddelande.

Festivalen Way Out West pågår i Göteborg den 10-12 augusti och artister som ska spela är bland andra Håkan Hellström, Tove Lo och Christine and the Queens.