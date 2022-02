Vivian Gornick lyckas säga mer än vad texten berättar

Vivian Gornicks ”Den udda kvinnan och staden” utspelas i New York-miljö.

Ett av mina favoritkonton på Instagram heter @whatisnewyork och visar helt enkelt knasiga fenomen från New York: en man som blir irriterad på att bilen bakom honom tutar och hoppar ur sin bil och dansar en komplicerad koreografi för att retas tillbaka. En kvinna som är hos frisören med en pungråtta i väskan. En man som klättrar upp ur en gatbrunn – under vilken han bor.

Jag vet inte om en kvinna som Vivian Gornick verkligen är så udda i just New York. Men det är en beskrivande titel. Udda-nförskapet är en känsla många kan identifiera sig med, över hela världen, och trots det är det få som kan gestalta den på gornickska: eftertänksamt, intelligent och med en drastisk dråplighet. Texterna genom vilka hon beskriver livet på gatorna i New York utifrån sin ”udda” utkikspunkt skulle inte ha kunnat skrivas någon annanstans, av någon annan.