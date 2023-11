Vi behöver en One hit wonder-version av ”Så mycket bättre”

Mapei stod för en fin tolkning av “Save Tonight” under lördagens program, men jag vill ha mer av den fantastiska låten. Det är dags för “Så mycket bättre” att upphäva ”en tolkning per låt”-regeln och maximera Eagle-Eyes megahit. Jag vill höra Ellen Krauss i en avskalad gitarrplinkarballad, jag vill höra en tung Dogge-version och jag vill höra en skumsyntig tolkning av Jonathan Johansson där man inte vet om det är suveränt eller värdelöst.

Ju längre programmet pågår, desto svårare blir det som bekant att hitta artister med tillräckligt stora låtskatter. Senare under den här säsongen kommer Pär Wiksten från Umeåbandet “The Wannadies” (Yooou and meee, alwaaays, and fooreeveer) och Staffan Hellstrand. Förlåt alla Hellstrand-gubbar födda på 1960-talet, men ge mig dubbla versioner av “Lilla fågel blå”, i stället för “Bilder av dig” eller “Fanfar”.