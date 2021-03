Vacker folkpopdebut av Hanna Enlöf

Good Harvest har skördat stora framgångar de senaste åren. När Per Gessle tog dem under sina vingar fick de automatiskt skjuts ut i etern. “Bare Bones” är ena hälften Hanna Enlöfs debut och inget musikaliskt älgakliv, men en fin påminnelse om varför duon har fångat så många hjärtan. När det är som bäst låter Enlöf som Norden-besläktade Angel Olsen. Men det blir också lite väl Jill Johnson-snällt på sina ställen. “Bare Bones” skulle vara avskalad och naken som titeln säger, men blev en oväntat poppig slutprodukt. Även om den sköra kärnan är fast förankrad så är låtarna organiskt utsmyckade. Det är mer First Aid Kit än Joni Mitchell om man säger så. Det är fint och lagom prydligt, men skulle behöva lite mer Gillian Welch-råhet för att nå tillräckligt långt.