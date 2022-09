Ungdomsrecensenternas 20 tips till Bokmässan – det ska du hålla utkik efter

Vad ska man som tonåring kolla in under Bokmässan? BT:s ungdomsrecensenter Tilia Thorell och Bouchra Sougui ger sina 20 bästa tips på böcker att leta efter, programpunkter att besöka och författare att hålla utkik efter under mässan.