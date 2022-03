Två högintressanta texter kring paranoia

Författare: Man of Street, pseud. för Jon Jonsson

Boken gavs ut 1937 av en tryckeriägare i Göteborg och är till formen en självbiografi. Det som gör den så fascinerande är att huvudpersonen färdas allt längre in i vanföreställningar och läsaren kan följa detta i så att säga realtid. Samtidigt uppvisar berättarjaget en rad intressanta tankar och idéer och jag tänker att hans förmåga till omvärldsbevakning måste ha varit stor, så rätt i tiden ligger han. Så förutspår berättarjaget guldfotskraschen och han tänker ut ett jobbprogram som liknade det som den svenska socialdemokratin senare satte i sjön.

Denna besynnerliga text upptäckte Gunnar D Hansson som bad poeten UKON läsa den. Helt rätt person kan tyckas. UKON, själv en säker stilist, är samtidigt psykoanalytiker och kan förstå både den litterära sidan av verket som sjukdomsbilden. Hans essä är minst lika intressant som Man of Streets text och diskussionen var linjen mellan sunt tänkande och paranoid föreställning går är tankeväckande. UKON avslutar essän med att, i Man of Streets fotspår, iscensätta sin egen paranoia. Vid ett strandbesök bestämmer han sig för att allt som personer runt honom säger och gör handlar om honom själv. UKON konstaterar att ”visst fungerar det”. Blickar, halva meningar, boktitlar – allt kunde fogas in i ett större konspiratoriskt sammanhang. Tur att experimentet endast varade en halvtimme.