TV4:s Jenny Strömstedt kollapsade i sändning

Foto: Anders Wiklund/TT

Programledaren Jenny Strömstedt kollapsade i direktsändning under en intervju med chefsåklagare Krister Petersson i TV4-programmet "Mordet på Olof Palme", rapporterar flera medier.

Sändningen bröt strax efteråt till reklam. När programmet återvände kommenterade Strömstedts kollega Anders Kraft händelsen på följande vis:

– Ni som följer det här programmet såg att vi hade en incident där. Jenny, programledaren, mådde lite dåligt och var tvungen att lägga sig ner och hämta andan. Hon mår bra.

Kraft uppgav även att Strömstedt kunnat ta sig ut ur studion för egen maskin.

– Jenny Strömstedt svimmade under kvällens sändning och Anders Kraft trädde in i hennes ställe. Jenny har varit i kontakt med vården och mår under omständigheterna bra, säger Charlie Forsberg kommunikationschef TV4, till Aftonbladet.