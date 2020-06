Tv-recension: Enveten jakt på en seriemördare

Foto: HBO Nordic

"I'll be gone in the dark" skildrar jakten på "Golden State-mördaren" och är ett intressant porträtt av en kvinna vars besatthet blev hennes undergång.

Boken ”I'll be gone in the dark” är en av de bästa och med rätta mest hyllade true crime-böcker som har skrivits. Den skrevs av journalisten Michelle McNamara, som blivit besatt av att avslöja den man som under en rad år begått en rad brutala brott, både våldtäkter och mord, runtom i Kalifornien. McNamara avled 2016, innan boken blev klar. Den färdigställdes av hennes man och hennes medarbetare, publicerades 2018 och blev en stor framgång, både kritiker- och försäljningsmässigt.

Denna utmärkta tv-serie, som både är skrämmande och rörande, baseras till stor del på boken. Men den är också en fortsättning på den – de två sista avsnitten berättar vad som hände efter McNamaras död, om hur hennes och andras efterforskningar, kombinerat med modern DNA-släktforskningsteknik (samma som nyligen användes i fallet med dubbelmordet i Linköping) häromåret gjorde att man lyckades hitta mördaren. "Golden State-mördaren", som McNamara hade kallat honom, en man som begått fler än 50 våldtäkter och minst 12 mord, var en pensionerad polisman med hustru och tre barn.

Med hjälp av nyinspelat material, bandinspelningar, tv-inslag, hemmafilmer och mycket annat följer vi McNamaras envetna jakt. Samtidigt är det ett porträtt av henne själv, av en kvinna vars besatthet ledde till en för tidig död. Här kompletter serien McNamaras bok. Hennes man Patton Oswalt är mycket närvarande, mycket öppen. För honom verkar arbetet med serien som något förlösande i sorgen.

Liz Garbus, som är producent och som även har regisserat några av avsnitten, lyckas utmärkt med att frammana skräcken som drabbade dessa välmående medelklassområden när våldtäktsmannen som blev mördare härjade. Serien blir extra drabbande när några av våldtäktsoffren på äldre dagar berättar om hur det som hände påverkade dem och deras familjer, och om hur de är fast beslutna att stå upp och möta sin plågoande när han ställs inför domstol.

"I'll be gone in the dark" ger en fascinerande och skrämmande inblick i jakten på en av USA:s värsta serievåldtäktsmän/mördare någonsin, och den målar också ett intressant porträtt av en kvinna vars besatthet blev hennes undergång.