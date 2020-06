Trädgårdskonserter med distans i sommar

Foto: Tomas Karlsson

Det är tomt på livescenerna under coronakrisen. Men nu går det att boka Timo Räisänen, Chris Kläfford, Amanda Ginsburg och många andra artister och ståuppkomiker för en privat konsert – hemma i trädgården.

Trädgårdslive ger privatpersoner möjlighet att boka artister för små konserter – med en maxgräns på 50 personer i publiken.

– Vi jobbar som managers åt flera artister och innan coronakrisen var vi beredda på en festivalsommar med turnéer. Nu har vi fått ställa in och då får man vara kreativ. Jag åkte själv ut och gjorde 40 spelningar i folks lägenheter i höstas, så det var ett naturligt steg att därifrån gå över till trädgårdskonserter, säger Björn Wallgren, som dragit i gång projektet tillsammans med Ki Sandholm.

Bokningssidan lanserades för en dryg vecka sedan och redan nu är över 100 konserter på gång att arrangeras. En av artisterna som nappade på idén var jazzmusikern Amanda Ginsburg.

– Jag skulle ha släppt en skiva i maj och åkt på turné både i sommar och vidare under hösten. Men det gick på några dagar så var allting inställt eller framflyttat. Så när det här initiativet kom kändes det härligt, äntligen fanns ett sätt att kunna komma ut och spela, säger hon.

"Tagna på sängen"

Artisterna bokas genom hemsidan, syftet kan vara att ha en privat trädgårdskonsert, eller en konsert på ett sommarcafé, ett vandrarhem eller en konstateljé. Trädgårdslive sköter kontakten med artisterna och bokar sedan in teknisk utrustning som behövs samt tar hand om det ekonomiska. Biljetterna är bara tillgängliga via hemliga länkar som mejlas till den som bokat, som i sin tur kan bjuda in vänner och bekanta.

– Vi blev lite tagna på sängen över det enorma intresset, speciellt efter att reserestriktionerna hävdes. Men det viktiga är att vi inte bara drar ihop en massa spelningar, vi är noga med att följa säkerhetsföreskrifterna om att hålla avstånd, säger Ki Sandholm.

– Vi begär in ritningar eller fotografier över platsen, för att försäkra oss om att det inte blir att de som har bokat tränger ihop sig på en för liten yta, fyller Björn Wallgren i.

Litet band

Amanda Ginsburg har själv ännu inte varit ute och spelat. Den första artisten ut är sångaren Daniel Lemma, som under helgen gjorde ett par konserter, bland annat hemma hos Ki Sandholm.

– Vi var ju tvungna att testa konceptet själva för att se att det funkar, säger han.

Artisterna uppträder med så litet band som möjligt för att hålla kostnaderna nere. Amanda Ginsburg kommer dock att ha med sig sin vanliga trio bestående av piano, kontrabas och trummor.

– Vanligtvis brukar man bara kunna göra sådana här intima spelningar på bröllop eller andra familjefester, men då är man mer av ett mingelband. Jag är nyfiken på hur stämningen kommer att bli nu, min föreställning är att det kommer att kännas väldigt intimt och nära, men samtidigt avslappnat, säger hon.