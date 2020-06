Topplistorna: Lady Gaga når inte hela vägen

Foto: Greg Allen

Förra veckan släppte Lady Gaga sitt nya album "Chromatica". Men världsstjärnan lyckas inte nå högre än till andra plats på den svenska albumlistan. Högst upp ligger fortfarande den svenske rapparen Yasin med "980111". På singellistan ligger Victor Leksell etta med "Svag".

Album:

1. (1) Yasin: "980111"

2. (Ny) Lady Gaga: "Chromatica"

3. (3) The Weeknd: "After hours"

4. (2) Einár: "Welcome to Sweden"

5. (Ny) Kygo: "Golden hour"

6. (Ny) Newkid: "Mount Jhun"

7. (6) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

8. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

9. (5) Håkan Hellström: "Rampljus vol 1"

10. (9) Dree Low: "Flawless"

11. (11) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

12. (12) Dree Low: "Flawless 2"

13. (10) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

14. (14) Dua Lipa: "Future nostalgia"

15. (13) Harry Styles: "Fine line"

16. (16) Hov1: "Montague"

17. (35) Haval: "Inloggad"

18. (18) Avicii: "Tim"

19. (22) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

20. (17) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

Singlar:

1. (2) Victor Leksell: "Svag"

2. (1) The Weeknd: "Blinding lights"

3. (4) Yasin: "Young & heartless"

4. (3) Dababy featuring Roddy Ricch: "Rockstar"

5. (5) Miss Li: "Komplicerad"

6. (6) Yasin: Hiphop n rnb"

7. (7) Yasin & Aden: "Source"

8. (11) Lady Gaga & Ariana Grande: "Rain on me"

9. (13) Saint Jhn: "Roses (Manbek remix)"

10. (8) Yasin: "Workin"

11. (9) Yasin: "Buzz light year"

12. (26) Kygo & One Republic: "Lose somebody"

13. (18) Newkid: "Kanske var vi rätt bra ändå"

14. (16) The Weeknd: "In your eyes"

15. (17) Darin: "En säng av rosor"

16. (10) 6ix9ine: "Gooba"

17. (23) Miss Li: "Lev nu dö sen"

18. (Ny) Ant Wan: "Jag & du"

19. (25) Lov1: "Sexcigg"

20. (14) Yasin: "Drownin"

Källa: GLF