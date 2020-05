Topplistorna: Hellströms nya upp i topp

Foto: Pontus Lundahl/TT

Håkan Hellströms nya album "Rampljus vol 1" går direkt upp som etta på albumlistan. Plats två och tre är också nykomlingar, Einár respektive Thåström.

The Weeknd toppar alltjämt singellistan.

Album:

1. (ny) Håkan Hellström: "Rampljus vol 1"

2. (ny) Einár: "Welcome to Sweden"

3. (ny) Thåström: "Klockan 2 på natten, öppet fönster (live)"

4. (1) The Weeknd: "After hours"

5. (ny) Gathering of Kings: "Discovery"

6. (ny) Champlin Williams Friestedt: "II"

7. (2) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

8. (ny) Lars-Kristerz: "Lättare sagt än gjort"

9. (4) Hov1: "Vindar på Mars"

10. (3) Dree Low: "Flawless 2"

11. (5) Dree Low: "Flawless"

12. (6) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

13. (7) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

14. (8) Dua Lipa: "Future nostalgia"

15. (10) Ant Wan: "724"

16. (13) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

17. (åter) Gathering of Kings: "First mission"

18. (ny) Polo G: "The goat"

19. (12) Hov1: "Montague"

20. (11) Greekazo: "Gör nu, tänk sen"

Singlar:

1. (1) The Weeknd: "Blinding lights"

2. (2) Victor Leksell: "Svag"

3. (4) Dababy featuring Roddy Rich: "Rockstar"

4. (3) Miss Li: "Komplicerad"

5. (5) 6ix9ine: "Gooba"

6. (ny) Einár & Dree Low: "Ghetto mamacita"

7. (ny) Einár: "Welcome to Sweden"

8. (6) Saint Jhn: "Roses (Imanbek remix)"

9. (ny) Håkan Hellström: "Alla drömmar är uppfyllda"

10. (ny) Einár & Thrife: "Va händish"

11. (9) Darin: "En säng av rosor"

12. (ny) Kygo & Onerepublic: "Lose somebody"

13. (7) Newkid: "Kanske var vi rätt bra ändå"

14. (11) The Weeknd: "In your eyes"

15. (8) Ariana Grande & Justin Bieber: "Stuck with U"

16. (10) Lov1: "Sexcigg"

17. (13) Dree Low & Owen: "Dip dip"

18. (42) Einár: "Frank Lucas"

19. (16) Miss Li: "Lev nu dö sen"

20. (ny) Einár: "Gohardorgohome"

Källa: GLF