"Tomt och konstigt" utan Sweden Rock

Fakta

Fröet till Sweden Rock såddes 1992, när Sommarfestivalen i Olofström drog i gång. Året därpå flyttade festivalen till Karlshamn, och bytte namn till Karlshamn Rock Festival.

1998 flyttade festivalen till Sölvesborgs kommun, och året därpå bytte festivalen namn till Sweden Rock Festival.

Den 21 april meddelade arrangörerna att årets festival ställs in till följd av coronapandemin. Bokade band var bland andra Guns n' Roses, Volbeat, In Flames och The Hellacopters.

Biljetterna till årets festival gäller för festivalen nästa år. Sweden Rock 2021 äger rum 9–12 juni.