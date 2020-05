Tomma intet släpper singel på Klubb Undergrunden sessions

Foto: Anton Hedlund

Sjumannabandet Tomma intet släppte sitt första album för två år sedan. På Klubb Undergrunden sessions spelar de tre helt nya låtar, varav en släpps i dag.

De kallar sin musikstil för distat tarmvred – texter som skaver till musik som kan kategoriseras någonstans mellan 60-talets drömpop och 80-talets new wave. Tomma intet är sjuamannabandet som vaknade ur askan från ett annat Boråsband, The high hats. Då bestämde sig medlemmarna Jakob Mårtensen och Tobias Standar för att göra något nytt och friare.

– Det funkar som så att vi är väldigt flexibla. Ursprungstanken är att vi inte ska behöva ställa in ett gig bara för att någon inte kan vara med. Vi ska kunna lira på ett bra sätt oavsett om vi är fyra eller sju, säger Magnus Pettersson, sångare och gitarrist i bandet.

Som exempel han den senaste spelningen på Klubb Undergrunden sessions, där bandets trummis Tobias Karlsson fick förhinder. Istället för att ställa in hoppade The Bongo Clubs Jonathan Andrén in.

Hur var känslan att spela utan publik?

– Det är surrealistiskt, så är det. Och konstigt, för man är ju ändå van vid publikkontakt när man jobbar tillsammans lite sådär. Men sen var ju alla här väldigt trevliga och sådär. Men det är lite konstigt, och helt sjukt. När allt det här har löst sig ska det bli väldigt skönt att spela inför publik igen.

Tre nya låtar premiärspelades på Klubb Undergrunden. En av dem, ”Ta min hand inför din gud så ska jag dra dig ner i helvetet” släpps som singel i dag. Resten släpps under sommaren. En, ”Borås-Texas” grundar sig på filmen ”Paris – Texas”.

– Den hamnar om att lämna, Borås i det här fallet. Att man måste flytta på sig när det är dags.