Tom Pettys familj i Trump-protest

Den bortgångne sångaren Tom Pettys familj har undertecknat en protest mot att den amerikanske presidenten Donald Trump under sitt kampanjmöte i Tulsa under lördagen spelat artistens låt "I won't back down", skriver Variety.

"Han skulle aldrig ha velat att en av hans låtar användes under en kampanj som karaktäriseras av hat – han ville snarare ena människor", skriver familjen i uttalandet.

"Trump har inte på något sätt rätt att använda den här låten för att främja en kampanj, som utelämnar såväl många amerikaner som sunt förnuft", fortsätter uttalandet, som är undertecknat av Tom Pettys två döttrar och av hans fru och ex-fru.

Det är inte första gången som Trumps kampanjstab hamnar i blåsväder efter att ha använt låtar av artister som inte tillhör hans fanskara. När Trump 2015 under ett möte tillkännagav sin presidentkandidatur protesterade Neil Young mot att hans låt "Rockin' in the free world" spelats vid tillfället. Även artister som Rihanna, Elton John, Rolling Stones och R.E.M. har protesterat mot att deras låtar har spelats under Trumps möten.