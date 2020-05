Timbuktu: "Little Richard satte unik prägel"

Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Little Richard hyllas för sitt inflytande på rockmusiken av flera musikexperter. DN:s kulturredaktör Johan Hilton lyfter fram hans sexualitet i en tid då gränserna mellan homo och hetero var väldigt fastlagda.

Håkan Steen, musikjournalist på Aftonbladet, beskriver Little Richard som en av de stora ikonerna inom sin genre.

– Han kallade ju sig för "the architect of rock and roll" och det var ju för att det var sant. Han var verkligen en av stilbildarna inom rocken, en som verkligen var med och satte någon slags ram för vad rock var tillsammans med framförallt Chuck Berry och Jerry Lee Lewis.

Även Little Richards scenspråk bidrog till hans storhet, något som influerade många andra artister, fortsätter Håkan Steen.

– Det är ett monumentalt inflytande han har på rocken. Även det att han hade en ganska flamboyant scenstil, som bildade skola och influerade alla möjliga tänkbara artister – David Bowie var till exempel superinfluerad av Little Richard.

– Det är en enormt stor del av den tidiga rocken som dör med Little Richard.

"Lyckades i en svår tid"

Little Richard var en av 1900-talets stora pionjärer inom rock 'n' roll och popmusik, enligt den svenska artisten Jason Diakité, känd som Timbuktu.

– Han var en föregångare som inspirerade James Brown, Mickael Jackson, Justin Timberlake och Prince. Han kom upp i en tid när det var väldigt svårt att lyckas som svart människa och svart artist i USA. Men han lyckades nå bredare framgångar och inte bara reduceras till en svart artist, säger Diakité.

– Little Richard satte en unik prägel på tiden han sprang ur, fortsätter han.

"Könsmässigt flytande"

Johan Hilton, kulturredaktör på Dagens Nyheter, lyfter fram Little Richards sexualitet och tycker att han förtjänar respekt.

– Han var den första någorlunda öppet queera popstjärnan som både var sexuellt och könsmässigt flytande i en tid då gränserna mellan man och kvinna och gränserna mellan homo och hetero var väldigt fastlagda, och som dessutom utmålades som ett hot, säger Johan Hilton.