Tidlöst album som kräver eftertanke

Phoebe Bridgers Album: Punisher Bolag: Dead Oceans/Playground Genre: Indie

Kaliforniska Bridgers albumdebuterade för tre år sedan och har i mellantiden hunnit göra hyllade skivor med boygenius, trion med Julien Baker och Lucy Dacus, samt Better Oblivion Community Center med Conor Oberst (som alla gästar här).

”Graceland too” är vacker folkpop, men hon utforskar annars elektronikens möjligheter och spelar med motsatser i text och musik, som i ”Kyoto”. Resultatet är ett både tidlöst och aktuellt album, som också är underfundigt och kräver eftertanke.

Avslutande ”I know the end” har något nästan jublande i den blåsförstärkta refrängen – ”The end is here” – och kakafonin som byggs upp. Och när Phoebe Bridgers allra sist skrikviskande tappar andan är det svårt att inte identifiera sig med känslan.