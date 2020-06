The Wombats Murph släpper soloalbum

Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/TT

The Wombats Matthew "Murph" Murphy släpper sitt första soloalbum under namnet Love Fame Tragedy.

"Wherever I Go, I Want To Leave" heter plattan som innehåller 17 spår och innefattar hans två ep-skivor "I don't want to play the victim, but I'm really good at it" och "Five songs to briefly fill the void", det skriver NME.

För att fira tillkännagivandet har han även släppt den nya singeln "5150". Titeln är också den kod som i kalifornisk lag används för personer som är en fara för sig själva eller andra på grund av psykisk ohälsa.

"I det här fallet hänvisar det mer till hur jag ibland känner ett behov av att fly, oavsett följderna, säger Murphy till NME.

Murphy inledde projektet Love Fame Tragedy 2016 som en möjlighet att kunna spela in låtar som inte platsade på The Wombats fjärde studioalbum, "Beautiful people will ruin your life".

Albumet släpps den 10 juli.