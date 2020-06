The Sun kritiseras för artikel om JK Rowling

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Brittiska tidningen The Sun kritiseras efter en stort uppslagen artikel där de intervjuar författaren JK Rowlings exman Jorge Arantes. Han säger i intervjun att han slagit JK Rowling under deras äktenskap, men att det inte handlade om systematisk misshandel. The Sun satte då på förstasidan rubriken "Jag slog JK och jag ångrar mig inte".

Nu får tidningen kritik från läsare såväl som kvinnojourer och andra organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. En talesperson för The Sun säger att det inte var meningen att "glorifiera våld i hemmet", utan att man ville visa på en förövares totala brist på ånger. "Vi känner alltid sympati med offren", skriver tidningen i ett uttalande.

JK Rowling själv har skrivit ett blogginlägg där hon berättade om att hennes första äktenskap var "våldsamt". Tidigare i veckan har hennes uttalanden om transpersoner mött stark kritik. Hon var gift med den portugisiske journalisten Jorge Arantes under drygt ett år, 1992–1993, och de fick en dotter tillsammans.