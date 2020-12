"The Prom” bara låtsas att den har något att säga

quote

Det hade kunnat bli outhärdligt PK-käckt, men manuset inleder med meta-kommenterande självdistans och vassa pikar åt godhetssignalerande celebriteter som egentligen bara engagerar sig för att boosta sin egen status. ”It’s not about meee!” skrålar Meryl Streep i ett av filmens roligaste musikalnummer, med allt strålkastarljus riktat på sig själv, och placerar narcissism strax under homofobi i filmens tematiska rangordning.