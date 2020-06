The Met kortar nästa säsong med tre månader

Foto: Kathy Willens/AP/TT

The Metropolitan Opera – eller The Met – i New York skjuter på starten av nästa säsong med drygt tre månader. Det blir den senaste starten i scenkonstinstitutionens 137-åriga historia, rapporterar ABC News.

Tidigare i år meddelade The Met att vårsäsongen ställdes in på grund av coronapandemin, med ett förväntat inkomsttapp på över 600 miljoner kronor. Men glädjande nog kan operan rapportera att motsvarande summa har flödat in i kassorna i form av donationer.

Verdis "Aida", med ryska sopranen Anna Netrebko i huvudrollen, skulle ha inlett nästa säsong den 21 september.

– Vi har en mycket större chans att komma i gång den 31 december. Den uppfattningen bygger på samtal jag har haft med myndigheterna här i New York, vissa av dem tror att det kommer att finnas en medicinsk lösning till dess, säger Peter Gelb, chef för operakompaniet på The Met.