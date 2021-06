”The beast must die” är inte originell – men sällsynt snygg

Cush Jumbo och Jared Harris briljerar i huvudrollerna i ”The beast must die”, som bygger på en roman från 1930-talet.

Går att streama nu på C More. Oremiär på TV 4 den 28 juni.

Till grund för tv-serien ”The beast must die” ligger en roman från 1938 av poeten Cecil Day-Lewis (pappa till skådespelaren Daniel Day-Lewis), som drygade ut inkomsterna med att skriva kriminalromaner under pseudonymen Nicholas Blake. Den har tidigare filmatiserats av bland andra fransmannen Claude Chabrol, men det var ett halvt sekel sedan.

I den här versionen är handlingen framflyttad till vår tid och utspelar sig på Isle of Wight. Den klassiska – inte helt trovärdiga – deckarintrigen har blandats med en portion av dagens så gångbara polisrealism.

Frances (Cush Jumbo) söker efter bilföraren som körde ihjäl hennes son i ”The beast must die”.

Frances tar ledigt från sitt jobb som lärare, lever på sparpengar och lägger all tid på att finna smitaren. Hon tänker inte nöja sig med rättvisa, utan är fast besluten att mörda den som har dödat hennes son.

Under förevändning att hon gör research för en detektivroman närmar sig Frances Lena, som smickras av uppmärksamheten. Via Lena nästlar Frances sig in i den välbärgade familjen Rattery, som styrs av George, en arrogant patriark och cynisk affärsman med smak för snabba bilar.