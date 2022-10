The 1975 landar rätt till slut på femte fullängdaren

Men, någon riktig edge eller kärna är det inte tal om. Åtminstone inte fram tills spår som ”Part of the band”, ”All I need to hear”, “Human too” och den atmosfäriska ”About you”. The 1975 verkar med andra ord höra hemma i och utforska bäst under stillsamma former där detaljer och botten flätas samman till en helhet. Då sticker gruppen ut på allvar, utan att fastna i jakten på kreativa ytterligheter.