The 1975 går vilse i utforskandet

The 1975 Album: Notes on a conditional board Bolag: Polydor/UNI Genre: Pop/Rock

Det börjar bra. På det inledande och självbetitlade ambientspåret gästar Greta Thunberg med ett inläst tal om klimatkrisen, och den efterföljande ”People” känns som en given, frustrerat spottande kommentar i ämnet. Nerv, driv och tydlig botten.

Men, sedan följer en ytterligare tjugo låtar (!) lång repertoar som ofta ska visa sig omöjlig att hitta rätt i. Ömsom instrumentala inspel som skulle kunna vara hämtade från sluttexterna till någon film, ömsom akustiska spår av John Mayer-stuk. Mellan varven en del triphop, sockersöt pop och ett par rena ballader.

Utforskande i all ära, men på ”Notes on a conditional board” går The 1975 aldrig på djupet och slutresultatet blir precis så fladdrande som inspelningsprocessen verkar ha varit.