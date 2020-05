Syskongruffet som blev "Bäst i Sverige"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Foto: Claudio Bresciani/TT

Stämningen i syskonduon Junior Brielle är "ganska dålig".

Efter att ha flyttat isär släpper de nu singeln "Bäst i Sverige".

Liksom för de flesta andra i världen står livet ganska stilla för syskonen Röhdin – i alla fall är avsaknaden av fest påtaglig. Men sedan debutalbumet "Tampa" har en del grejer hänt, Gabriel och David bor till exempel inte längre ihop. Efter att "någon tjallat" blev de kickade från lägenheten som de hyrde svart i andrahand i Solna.

Den nya distansen har dock inte gjort så stor skillnad för syskonens relation.

– Stämningen är ganska dålig mellan oss, men vi kör på ändå. Vi trodde att det skulle bli lite bättre, sista tiden i Solna var vi som två spöken som gick runt. Vi satt i våra rum och pratade bara när vi skulle koordinera resan till giggen. Då tänkte vi att en flytt gör gott, men jag har inte märkt någon stor skillnad efter det. Men vi jobbar, man behöver inte älska den man jobbar med, säger David Röhdin.

"En tröstlåt"

Nu är de aktuella med "Bäst i Sverige", den första singeln sedan debutalbumet "Tampa".

– Texten talar sitt tydliga språk väldigt mycket, den är inte smockad med metaforer. Det är en tröstlåt, säger Gabriel Röhdin.

– Den handlar om Gabriel och hur allting blev med förra skivan! Och så handlar den om upplyftning. Den handlar om allt, som du hör. Att känna sig bedrövlig, tillintetgjord och osedd. När man är en fattig bonddräng och någon har sett ens eviga slit, säger David Röhdin.

TT: Kände ni så med förra albumet?

– Det är så man känner hela tiden. Det är alltid en väg uppåt, det vore skönt om man kom över den där kullen någon gång. Men det lär ju aldrig hända.

Inspirerade av Rod Stewart

Till hösten kommer en ny skiva med syskonduon, och den här gången har de arbetat mer avskalat än tidigare. I stället för datorprogram med oändliga ljudmöjligheter, har de valt gamla analoga syntar för att få en sorts ram.

– Alla låtar på skivan har färre men bättre element. Vi är ganska inspirerade av "Twin Peaks" och de bästa Rod Stewart-låtarna, som "Lady in red". Ganska cheesy 80-talsmusik som vi försöker göra till vår egen, med catchiga refränger, säger Gabriel Röhdin.

Målet med musiken? Att bli bäst i världen.

– Någon i den så kallade branschen sade att alla festivaler som ställer in nu bara kommer att copy pastea sin line up till nästa år. Då får vi se till att vara riktigt stora, så de bokar in oss trots allt, säger Gabriel Röhdin.