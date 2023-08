Sverigebilden: Den svenska synden

Arne Mattssons "Hon dansade en sommar" (1951) visade ett ogift par under älskog och ett par nakna bröst. Det räckte för att starta ett rykte om svenskar som det mest frigjorda folket i världen. I USA klipptes nakenscenerna bort men i Tyskland blev "Hon dansade..." den första svenska film som vann Guldbjörnen på filmfestivalen i Berlin. Två år senare eldade Ingmar Bergman på bilden av svenskar som frisläppta.

"Sommaren med Monika" (1953) med Lars Ekborg och Harriet Andersson utspelade sig i den svenska skärgården, med njutning och nakenbad. I USA klipptes filmen ned för ett förstärka "nakenchocken" och döptes om till "Monika – the story of a bad girl". På premiärkvällen i Los Angeles blev biografdirektören gripen av polisens sedlighetsrotel och distributören dömdes till 750 dollar i böter och 90 dagars fängelse.

1955 blev Sverige först i världen med sexualkunskap i skolan. Kanske var det droppen för Time Magazines reporter Joe David Brown som samma år skrev ett reportage med rubriken "Sin and Sweden" – upprörd över svenskarnas lössläppta inställning till sex, aborter och kyrkan.

"Mer porr, mer självmord"

Mailer imponerad

Den svenska gladporren gick samtidigt på export, med titlar som refererade till Sverige. Exempelvis "Swedish sex games" (1974), "One Swedish summer" (1968) och "Anita – Swedish nymphet" (1972).

"Thriller" inspirerade "Kill Bill"

Sedan pornografi blev allt mer tillgängligt i resten av världen har den svenska synden levt på gamla meriter. Regissören Quentin Tarantino inspirerades till Uma Thurmans hämnare i "Kill Bill" (2003) av Christina Lindbergs rollfigur från "Thriller – en grym film" (1973) – om en ung kvinna som tvingas in i prostitution och tar blodig hämnd på sin hallick.

Tarantino nämnde också "Nyfiken – gul" i romanversionen av "Once upon a time in Hollywood" (2022). I ett kapitel går stuntmannen och filmnörden Cliff Booth (spelad av Brad Pitt i filmen) på bio och imponeras av sexscenen mellan Lena Nyman och Börje Ahlstedt för dess ovanliga realism. Särskilt uppskattar han den hastiga städningen inför akten.