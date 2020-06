Svensktoppen: Victor Leksell tillbaka som etta

Foto: Adam Ihse/TT

Victor Leksells låt "Svag” tar återigen över förstaplatsen på Svensktoppen – och han går även in på niondeplatsen med låten ”Sverige” tillsammans med Molly Sandén och Joakim Berg.

1. (2) Victor Leksell: "Svag"

2. (3) Darin: "En säng av rosor"

3. (1) Miss Li: "Komplicerad"

4. (5) - Laleh: "Det kommer bli bra"

5. (8) - Miss Li: "Lev nu dö sen"

6. (6) - Jubël: "Someone"

7. (4) - Smith &Thell: "Goliath"

8. (Åt) - Kyogo med Avicii och Sandro Cavazza: "Forever yours"

9. (ny) - Molly Sandén, Victor Leksell och Joakim Berg: "Sverige"

10. (9) - Miriam Bryant: "Nån av oss"

Bubblare:

Måns Zelmerlöv: "On my way"

Léon: "Who you loving"

Eva Dahlgren: "Taxi"