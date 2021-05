Svarta Sanningar låter som Eurovision-ockultism

Påhittad ockultism, syntiga Game Of Thrones-vibbar, Kent i överproducerad gothkostym. Det är oklart hur mycket Svarta Sanningar tar sig själva på allvar, eller hur mycket de vill att vi ska ta dem på allvar. Tankarna förs också till Ghost, fast utan samma glimt i ögat. Varje låt på Borås-bandets nya ep är som ett miniepos skapat ur David Lynch-välvilja, skräckromantik och mystisk mytologi. Texter om sprutor, preparat och kemisk reinkarnation skvallrar om att kvartetten troligtvis snöade in på NO-lektionerna under högstadiet. Något skaver och det är dessvärre inte musiken. Den hade gärna fått ilskna till mer. Som hos nämnda Ghost så finns melodierna här, men framförandet känns ändå lite mer Eurovision-chock än ett fräscht 2021-sound.