Svajigt album av Kehlani

Lika delar vackert och intimt som klumpigt, tycker Anna Engström.

Kehlani Album: It was good until it wasn't Bolag: Atlantic Genre: R&B

Det är len pop-R&B på Kehlanis “It was good until it wasn't”. Temat är relationer och vad som gör att de fungerar – eller inte fungerar, för att hårddra det. Hon flyter mellan att vilja övertyga någon att lämna sena festnätter bakom sig för att vara med henne – “Bad news” – och att sörja en relation som tagit slut – “Grieving”.

25-åriga Kehlani Parrish från Kalifornien slog igenom i ”America’s got talent” 2011 och “It was good until it wasn't” är hennes andra album. Det är en ojämn skiva som stundtals är intim och vacker, som när Kehlani nästan viskar sången till ett avskalat beat, men det fina bryts av när textrader är inte så starka utan mest känns klumpiga. Som “We fuck and make-up like it’s Maybelline” i låten “F&MU”.