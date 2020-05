Hiphopstjärnskottet Einár imponerar inte med sitt tredje album.

Einár Album: Welcome to Sweden Bolag: Sony Genre: Hip hop

2019 hann 17-åriga Einár med att släppa två album, och i skrivande stund har Stockholmarens mest framgångsrika singel "Första klass" över 25 miljoner spelningar på Spotify. "Welcome to Sweden" är Einárs tredje album inom ett års tid, och rent krasst låter det som att det har gått för fort att producera och lansera skivan. Det är inte ovanligt att dagens hiphopungdom pumpar ur sig musik konstant, problemet är dock att prioriteten blir kvantitet över kvalitet. Det finns bättre inslag, såsom "Frank Lucas", men i mångt och mycket hade dessa tre album kunnat slås ihop för att sålla bort skräpet – och sedan landa i en stark EP. Diverse utfyllnadslåtar gör bara "Welcome to Sweden" till stundvis smärtsam att lyssna på.