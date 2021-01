Strålande poetiska vardagskildringar

Det pratas också mycket om generation Z i samband med Arlo Parks. Kanske inte helt obefogat med tanke på hennes två år gamla genombrott “Super sad generation”, där hon deklamerade att hon tillhörde åldersgruppen som “killing our times and losing our pay checks”. Det finns både en uppgivenhet och träffsäkerhet. Hon är samtidigt inte den arketypiska generationsrösten som grävt ner medvetandet i influencers, multitaskande, Tik Tok och ett hysteriskt informationsflöde. Parks är även performancepoet och har en osviklig språktalang. Hennes mästerverk är “Black dog” om hennes väns depression. Öppningsraden “I’ll lick the grief right off your lips” är starten på en drabbande och hjärtskärande skildring om sorgen att försöka hjälpa en nära vän ut ur mörkret. Att som i avslutade “Portra 400” kategorisera sig som någon som “making rainbows out of something painful”, säger en del om Parks diversitet.